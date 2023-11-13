Молчанова Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанова Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Молчанов Василий Дмитриевич

Мать: Молчанова Татьяна

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