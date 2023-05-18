Стародубцев (Попова) Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец: Попова Николай
Мать: Попова Мария Мартыновна
Рождение ребёнка
24.04.1970
Сын: Мазеин Вячеслав
Отец ребёнка: Мазеин ?
Рождение ребёнка
22.08.1979
Сын: Стародубцев Владимир
Отец ребёнка: Стародубцев Георгий
пгт. Лесной Кировской обл
Развод
Неизвестно
Муж: Мазеин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мазеин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стародубцев Георгий