Стародубцев (Попова) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтародубцев (Попова) Галина Николаевна

Стародубцев (Попова) Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Попова Николай

Мать: Попова Мария Мартыновна

Рождение ребёнка
24.04.1970

Сын: Мазеин Вячеслав

Отец ребёнка: Мазеин ?

Рождение ребёнка
22.08.1979

Сын: Стародубцев Владимир

Отец ребёнка: Стародубцев Георгий

пгт. Лесной Кировской обл
Развод
Неизвестно

Муж: Мазеин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазеин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародубцев Георгий