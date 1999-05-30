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(Гнетова) Валентина
(Гнетова) Валентина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.01.1936
Дата смерти
30.05.1999
Пол
Женский
Отец
Гнетов ?
Мать
Гнетов (Агаркова) Клавдия
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1936
Отец:
Гнетов ?
Мать:
Гнетов Клавдия
Смерть
30.05.1999
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