(Гнетова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гнетова) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1936

Дата смерти

30.05.1999

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
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Место
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Рождение
15.01.1936

Отец: Гнетов ?

Мать: Гнетов Клавдия

Смерть
30.05.1999