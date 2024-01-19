Соловьев Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьев Кирилл

Соловьев Кирилл

Место рождения

Селезенево, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Соловьев Яков

Мать: не указана

Селезенево, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.12.1897

Сын: Соловьев Никита Кириллович

Мать ребёнка: Соловьева Татьяна

Селезенево, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра (Саня)

Мать ребёнка: Соловьева Татьяна

неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Татьяна

Смерть
1941
Селезенево, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close