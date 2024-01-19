Соловьев Кирилл
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Соловьев Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1897
Сын: Соловьев Никита Кириллович
Мать ребёнка: Соловьева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра (Саня)
Мать ребёнка: Соловьева Татьяна
неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соловьева Татьяна
Смерть
1941