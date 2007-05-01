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Медведев Арсений Анатольевич
Медведев Арсений Анатольевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.05.2007
Пол
Мужской
Отец
Медведев Анатолий Викторович
1970 г.р.
Мать
Медведева (Силаева) Ольга Борисовна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
УК
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.2007
Отец:
Медведев Анатолий Викторович
Мать:
Медведева Ольга Борисовна
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