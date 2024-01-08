Шабалин Иван Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1974
Мать ребёнка: Петухова Лидия Петровна
Рождение ребёнка
15.04.1975
Мать ребёнка: Петухова Лидия Петровна
Рождение ребёнка
28.05.1976
Мать ребёнка: Петухова Лидия Петровна
Рождение ребёнка
14.05.1978
Сын: Шабалин Владислав Иванович
Мать ребёнка: Петухова Лидия Петровна
Рождение ребёнка
08.05.1983
Дочь: Елистратова Элина Ивановна
Мать ребёнка: Петухова Лидия Петровна
Рождение ребёнка
14.04.1987
Дочь: Молотова Эльза Ивановна
Мать ребёнка: Петухова Лидия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петухова Лидия Петровна