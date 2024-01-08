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Шабалин Иван Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1974

Сын: Шабалин Виталий Иванович

Мать ребёнка: Петухова Лидия Петровна

Рождение ребёнка
15.04.1975

Сын: Шабалин Эдуард Иванович

Мать ребёнка: Петухова Лидия Петровна

Рождение ребёнка
28.05.1976

Сын: Шабалин Евгений Иванович

Мать ребёнка: Петухова Лидия Петровна

Рождение ребёнка
14.05.1978

Сын: Шабалин Владислав Иванович

Мать ребёнка: Петухова Лидия Петровна

Рождение ребёнка
08.05.1983

Дочь: Елистратова Элина Ивановна

Мать ребёнка: Петухова Лидия Петровна

Рождение ребёнка
14.04.1987

Дочь: Молотова Эльза Ивановна

Мать ребёнка: Петухова Лидия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Лидия Петровна

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