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Екатерина Иосифовна

Место рождения

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
05.02.1860 ст.

Муж: Дионисий (Денис) Егорович

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Алексей Егоров и Никифор Васильев из Леднево, Нефед Осипов и Алексей Филиппов из Кобоны.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1862.
Смерть
Неизвестно