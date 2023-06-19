Екатерина Иосифовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1860 ст.
Свидетели Алексей Егоров и Никифор Васильев из Леднево, Нефед Осипов и Алексей Филиппов из Кобоны.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1862.
Смерть
Неизвестно