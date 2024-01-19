Садчикова Мария Павлова
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1868
Рождение ребёнка
21.09.1869
Дочь: Журавлева Евфросиния Федотова
Отец ребёнка: Садчиков Федот Григорьев
Восприемники: Той же деревни билетный солдат Исай Павлов (возможно, брат матери Марии Павловой) и девица Матрена Федорова.
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Садчиков Федот Григорьев
Рождение ребёнка
08.08.1875
Дочь: Преймакова Евдокия Федотова
Отец ребёнка: Садчиков Федот Григорьев
Восприемники: мещанин Григорий Иванов Шестаев и мещанка Матрена Никифорова (Садчикова, тетя). Евдокия - крестная Параскевы Федоровны Журавлевой. Илецкая мещанка - казачья жена. В 1902 году - сын Миха... Показать все
Рождение ребёнка
18.10.1877
Дочь: Садчикова Параскева Федотова
Отец ребёнка: Садчиков Федот Григорьев
Восприемники: мещанин Кирилл Григорьев Шестаев, Матрена Никифорова Садчикова (жена Василия Григорьева Садчикова).
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Садчиков Федот Григорьев
Рождение ребёнка
14.11.1881
Отец ребёнка: Садчиков Федот Григорьев
Рождение ребёнка
22.09.1884
Дочь: Богинина Фекла Федотова
Отец ребёнка: Садчиков Федот Григорьев
В метрической книге ошибочно записан отец не Федот Григорьев, а Егор Григорьев Садчиков. Восприемники: Илецкий мещанин Захарий Григорьев Шестаев и Екатерина Григорьева Садчикова. На 1904 год - девиц... Показать все
Рождение ребёнка
08.07.1887
Дочь: Садчикова Мария Федотова
Отец ребёнка: Садчиков Федот Григорьев
Восприемники: Илецкий мещанин Захар Григорьев Шестаев и казачья жена Елшанского поселка Екатерина Григорьева Приходькова (Садчикова)
Рождение ребёнка
14.07.1889
Дочь: Федюкина Марина Федотова
Отец ребёнка: Садчиков Федот Григорьев
Восприемники: казак Елшанского поселка Сергей Никитин Ласьков и того же поселка казачка Екатерина Григорьева Приходькова (Садчикова)
Смерть
Неизвестно