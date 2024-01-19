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Садчикова Мария Павлова

Место рождения

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Около 1868

Муж: Садчиков Федот Григорьев

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.09.1869

Дочь: Журавлева Евфросиния Федотова

Отец ребёнка: Садчиков Федот Григорьев

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: Той же деревни билетный солдат Исай Павлов (возможно, брат матери Марии Павловой) и девица Матрена Федорова.
Рождение ребёнка
1873

Сын: Садчиков Андрей Федотов

Отец ребёнка: Садчиков Федот Григорьев

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.08.1875

Дочь: Преймакова Евдокия Федотова

Отец ребёнка: Садчиков Федот Григорьев

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Восприемники: мещанин Григорий Иванов Шестаев и мещанка Матрена Никифорова (Садчикова, тетя). Евдокия - крестная Параскевы Федоровны Журавлевой. Илецкая мещанка - казачья жена. В 1902 году - сын Миха... Показать все
Рождение ребёнка
18.10.1877

Дочь: Садчикова Параскева Федотова

Отец ребёнка: Садчиков Федот Григорьев

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Восприемники: мещанин Кирилл Григорьев Шестаев, Матрена Никифорова Садчикова (жена Василия Григорьева Садчикова).
Рождение ребёнка
1879

Сын: Садчиков Василий Федотов

Отец ребёнка: Садчиков Федот Григорьев

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.11.1881

Сын: Садчиков Матвей Федотов

Отец ребёнка: Садчиков Федот Григорьев

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.09.1884

Дочь: Богинина Фекла Федотова

Отец ребёнка: Садчиков Федот Григорьев

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
В метрической книге ошибочно записан отец не Федот Григорьев, а Егор Григорьев Садчиков. Восприемники: Илецкий мещанин Захарий Григорьев Шестаев и Екатерина Григорьева Садчикова. На 1904 год - девиц... Показать все
Рождение ребёнка
08.07.1887

Дочь: Садчикова Мария Федотова

Отец ребёнка: Садчиков Федот Григорьев

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Восприемники: Илецкий мещанин Захар Григорьев Шестаев и казачья жена Елшанского поселка Екатерина Григорьева Приходькова (Садчикова)
Рождение ребёнка
14.07.1889

Дочь: Федюкина Марина Федотова

Отец ребёнка: Садчиков Федот Григорьев

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Восприемники: казак Елшанского поселка Сергей Никитин Ласьков и того же поселка казачка Екатерина Григорьева Приходькова (Садчикова)
Смерть
Неизвестно
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
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