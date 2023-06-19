Федорова (Калинина) Вера Павловна
Место рождения
Дата рождения01.05.1988
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1988
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.10.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности