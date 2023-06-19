Федорова (Калинина) Вера Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Калинина) Вера Павловна

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Место рождения

Лысьва, Лысьвенский, Пермский край

Дата рождения

01.05.1988

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1989 г.р.
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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1988

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Лысьва, Лысьвенский, Пермский край
Рождение ребёнка
25.10.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Максим Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности