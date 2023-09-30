Скачков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скачков Константин Александрович
Мать ребёнка: Скачкова Римма Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скачкова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Скачкова Римма Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скачкова Римма Павловна
Смерть
Неизвестно