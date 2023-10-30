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Ястребова Ирина Федотовна
Ястребова Ирина Федотовна
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Место рождения
Григорополисская
, Новоалександровский, Ставропольский край
Дата рождения
1828
Дата смерти
До 1839
Пол
Женский
Отец
Ястребов Федот Ермолаевич
1798 г.р.
Мать
Ястребова Дарья Семёновна
1795 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец:
Ястребов Федот Ермолаевич
Мать:
Ястребова Дарья Семёновна
Григорополисская
, Новоалександровский, Ставропольский край
Смерть
До 1839
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