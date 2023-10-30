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Ястребова Ирина Федотовна

Место рождения

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край

Дата рождения

1828

Дата смерти

До 1839

Пол

Женский

Отец

1798 г.р.

Мать

1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Ястребов Федот Ермолаевич

Мать: Ястребова Дарья Семёновна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Смерть
До 1839
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