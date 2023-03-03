Кузьмин Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузьмин Илья
Мать: Кузьмина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Василий
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Пётр
Мать ребёнка: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Военная служба
Неизвестно
Великая Отечественная
Военная служба
Неизвестно
первая мировая