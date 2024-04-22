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Акулина Гаврилова

Место рождения

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

04.06.1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1824 ст.

Отец: Гавриил Миронов

Мать: Степанида Дмитриева

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
03.10.1844 ст.

Сын: Андрей Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
28.07.1848 ст.

Сын: Кирьян Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
01.01.1851 ст.

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Васильев

Смерть
Неизвестно
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