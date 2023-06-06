Касьяненко Вера Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1929
Дата смерти08.12.1981
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1929
Отец: Глущенко Данил
Рождение ребёнка
01.01.1948
Дочь: Касьяненко Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Касьяненко Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
18.10.1950
Рождение ребёнка
30.08.1956
Рождение ребёнка
10.09.1962
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.12.1981