Касьяненко Вера Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКасьяненко Вера Даниловна

Касьяненко Вера Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1929

Дата смерти

08.12.1981

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1930 г.р.

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1929

Отец: Глущенко Данил

Мать: Глущенко Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
01.01.1948

Дочь: Касьяненко Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Касьяненко Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
18.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Касьяненко Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
30.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Касьяненко Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
10.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Касьяненко Алексей Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касьяненко Алексей Яковлевич

Смерть
08.12.1981