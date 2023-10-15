Рожков Александр Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.2008
Дочь: Рожкова Анастамия Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.04.2014
Сын: Рожков Станислав Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности