Рожков Александр Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожков Александр Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.2008

Дочь: Рожкова Анастамия Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.04.2014

Сын: Рожков Станислав Александрович

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Бракосочетание
Неизвестно

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