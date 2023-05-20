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Шишкина Татьяна Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1958

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1958

Отец: Шишкин Георгий

Мать: Шишкина Александра Алексеевна