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Шишкина Татьяна Георгиевна
Шишкина Татьяна Георгиевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.03.1958
Пол
Женский
Отец
Шишкин Георгий
1930 г.р.
Мать
Шишкина (Зубковская) Александра Алексеевна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1958
Отец:
Шишкин Георгий
Мать:
Шишкина Александра Алексеевна
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