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Шилкин Сергей Никитич

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Место рождения

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

04.09.1891

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1891

Отец: Шилкин Никита Иванович

Мать: Марина (Никитична)

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
12.07.1912

Сын: Шилкин Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Анна Степановна

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
17.06.1917

Дочь: Томашевская Вера Сергеевна

Мать ребёнка: Анна Степановна

Рождение ребёнка
01.02.1920

Дочь: Васильева Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Анна Степановна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Степановна

Смерть
1935
Серпухов, Серпухов, Московская область
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