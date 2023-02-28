Шилкин Сергей Никитич
Место рождения
Дата рождения04.09.1891
Дата смерти1935
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1891
Отец: Шилкин Никита Иванович
Мать: Марина (Никитична)
Рождение ребёнка
12.07.1912
Мать ребёнка: Анна Степановна
Рождение ребёнка
17.06.1917
Дочь: Томашевская Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Анна Степановна
Рождение ребёнка
01.02.1920
Дочь: Васильева Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Анна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Степановна
Смерть
1935