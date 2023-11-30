Конкайзер Анастасия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1984
Отец: Громов Фёдор Романович
Мать: Громова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
29.01.2013
Сын: Конкайзер Егор Максимович
Отец ребёнка: Конкайзер Максим Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Конкайзер Максим Александрович