Микаелян Фердинанд Торгомович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.05.1969
Сын: Тонаканян Артур Фердинандович
Мать ребёнка: Тонаканян Лариса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тонаканян Лиана
Мать ребёнка: Тонаканян Лариса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тонаканян Артак Фердинандович
Мать ребёнка: Тонаканян Лариса
Смерть
Неизвестно