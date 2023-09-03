Микаелян Фердинанд Торгомович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микаелян Фердинанд Торгомович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тонаканян Торгом Сумбатович

Мать: Тонаканян Веруи (Вера)

Рождение ребёнка
10.05.1969

Сын: Тонаканян Артур Фердинандович

Мать ребёнка: Тонаканян Лариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тонаканян Лиана

Мать ребёнка: Тонаканян Лариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тонаканян Артак Фердинандович

Мать ребёнка: Тонаканян Лариса

Смерть
Неизвестно
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