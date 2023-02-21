Мейшутович ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейшутович ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Мейшутович Хасень Мустафович

Отец ребёнка: Мейшутович Мустафа Хасеневич

Концыполе, Маньковичская волость, Вилейский уезд
Так указано в свидетельстве о смерти, причем как Конциполье Дуниловичского (ныне Поставского) района. Возможно все же родился в Олешине: https://familio.org/settlements/5c34f183-1b6d-47cf-831c-3d4f025... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мейшутович Мустафа Хасеневич

Смерть
Неизвестно
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