Мейшутович ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
До 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Мейшутович Хасень Мустафович
Отец ребёнка: Мейшутович Мустафа Хасеневич
Концыполе, Маньковичская волость, Вилейский уезд
Так указано в свидетельстве о смерти, причем как Конциполье Дуниловичского (ныне Поставского) района. Возможно все же родился в Олешине: https://familio.org/settlements/5c34f183-1b6d-47cf-831c-3d4f025... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно