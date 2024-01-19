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Ланин Иван Андреевич

Место рождения

Зарайск, Зарайск, Московская область

Дата рождения

14.04.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1775 и 1776 г.р.

Мать

1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1803

Отец: Ланин Андрей Михайлович

Мать: Ланина Катерина Ивановна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Крещение
16.04.1803
Зарайск, Зарайск, Московская область
Восприемники: купец Михаил Филатов Ланин и куп. жена Марья Семенова Масленникова | Преображенская церковь, Зарайск, Россия
Работа или профессия
1851
Москва, город федерального значения Москва
купец 3 гильдии | Сословие
Работа или профессия
1860
Москва, город федерального значения Москва
Действующий член общества
Смерть
Неизвестно
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