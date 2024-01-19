Ланин Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения14.04.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1803
Отец: Ланин Андрей Михайлович
Мать: Ланина Катерина Ивановна
Крещение
16.04.1803
Восприемники: купец Михаил Филатов Ланин и куп. жена Марья Семенова Масленникова | Преображенская церковь, Зарайск, Россия
Работа или профессия
1851
купец 3 гильдии | Сословие
Работа или профессия
1860
Действующий член общества
Смерть
Неизвестно