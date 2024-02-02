Аджиева Щаризат Шамсудиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аджиева Щаризат Шамсудиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аджиев Шамсудин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гукятов Олег Маратович

Отец ребёнка: Гукятов Марат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гукятова Лара Маратовна

Отец ребёнка: Гукятов Марат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гукятова Таня Маратовна

Отец ребёнка: Гукятов Марат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гукятов Марат

Смерть
Неизвестно
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