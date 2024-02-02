Аджиева Щаризат Шамсудиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аджиев Шамсудин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гукятов Марат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гукятова Лара Маратовна
Отец ребёнка: Гукятов Марат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гукятова Таня Маратовна
Отец ребёнка: Гукятов Марат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гукятов Марат
Смерть
Неизвестно