Сеначин Евдоким Иванович (малой) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеначин Евдоким Иванович (малой)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1781 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1804 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1830 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Сеначин Иван (малой) Никитин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анисья Евдокимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1832

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сеначина Афимья

Смерть
Неизвестно
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