Сеначин Евдоким Иванович (малой)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Сеначин Иван (малой) Никитин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анисья Евдокимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сеначина Афимья
Смерть
Неизвестно