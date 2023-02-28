Бастрыкин Трофим Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБастрыкин Трофим Афанасьевич

Бастрыкин Трофим Афанасьевич

avatar

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Бастрыкин Афанасий Игнатьевич

Мать: Бастрыкина Домна Максимовна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Бастрыкин Семен Трофимович

Мать ребёнка: Бастрыкина Татьяна Степановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Бастрыкин Тимофей Трофимович

Мать ребёнка: Бастрыкина Татьяна Степановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Бастрыкин Терентий Трофимович

Мать ребёнка: Бастрыкина Татьяна Степановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Бастрыкин Трофим Трофимович

Мать ребёнка: Бастрыкина Татьяна Степановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1851
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close