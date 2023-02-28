Бастрыкин Трофим Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Рождение ребёнка
1809
Сын: Бастрыкин Семен Трофимович
Мать ребёнка: Бастрыкина Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Бастрыкин Тимофей Трофимович
Мать ребёнка: Бастрыкина Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Бастрыкин Терентий Трофимович
Мать ребёнка: Бастрыкина Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Бастрыкин Трофим Трофимович
Мать ребёнка: Бастрыкина Татьяна Степановна
Смерть
1851