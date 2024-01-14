Северин Андрей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1985
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1985
Отец: Северин Григорий Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Северин Александр Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Северин Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана