Северин Андрей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Северин Андрей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1985

Отец: Северин Григорий Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Северин Александр Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Северин Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Северина Альбина Рашитовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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