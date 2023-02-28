Козлов Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Михаил Васильевич

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Место рождения

Ежево, Рылеевская волость, Галичский уезд

Дата рождения

05.11.1928

Дата смерти

03.06.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Ежево, Рылеевская волость, Галичский уезд
Место жительства
С 1928
Ежево, Рылеевская волость, Галичский уезд
Место жительства
По 1947
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Место жительства
По 1951
г. Кировабад, Азербайджанская ССР
Смерть
03.06.1973
г. Гуссенвиль, Франция
Место жительства
По 1973
г. Гуссенвиль, Франция
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