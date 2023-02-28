Козлов Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения05.11.1928
Дата смерти03.06.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1928
Место жительства
По 1947
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Место жительства
По 1951
г. Кировабад, Азербайджанская ССР
Смерть
03.06.1973
г. Гуссенвиль, Франция
Место жительства
По 1973
г. Гуссенвиль, Франция