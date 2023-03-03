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Аляпсков Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

05.09.1892

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Аляпсков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Аляпсков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Аляпскова Дарья Александровна

Рождение ребёнка
21.01.1885

Сын: Аляпсков Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Аляпскова Дарья Александровна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Нижнеозёрной станицы 1885
Рождение ребёнка
19.02.1888

Сын: Аляпсков Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Аляпскова Дарья Александровна

Рождение ребёнка
18.10.1890

Сын: Аляпсков Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Аляпскова Дарья Александровна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1890
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аляпскова Дарья Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Похороны
05.09.1892
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1892
Смерть
05.09.1892
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Причина смерти: От холеры | 42 года. | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1892
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