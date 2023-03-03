Аляпсков Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смерти05.09.1892
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Аляпсков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Аляпскова Дарья Александровна
Рождение ребёнка
21.01.1885
Сын: Аляпсков Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Аляпскова Дарья Александровна
Метрическая книга Нижнеозёрной станицы 1885
Рождение ребёнка
19.02.1888
Сын: Аляпсков Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Аляпскова Дарья Александровна
Рождение ребёнка
18.10.1890
Сын: Аляпсков Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Аляпскова Дарья Александровна
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1890
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Похороны
05.09.1892
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1892
Смерть
05.09.1892
Причина смерти: От холеры | 42 года. | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1892