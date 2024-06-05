Косолапов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косолапов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Косолапова (Рахманова) Вера Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косолапова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Косолапова (Рахманова) Вера Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рабочих (Косолапова) Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Косолапова (Рахманова) Вера Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косолапова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Косолапова (Рахманова) Вера Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1945
Сын: Косолапов Борис Михайлович
Мать ребёнка: Косолапова (Рахманова) Вера Ивановна
Рождение ребёнка
06.12.1947
Сын: Косолапов Валерий Михайлович
Мать ребёнка: Косолапова (Рахманова) Вера Ивановна
Рождение ребёнка
19.02.1953
Сын: Косолапов Владислав Михайлович
Мать ребёнка: Косолапова (Рахманова) Вера Ивановна