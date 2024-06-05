Косолапов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косолапов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косолапов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Косолапова (Рахманова) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косолапова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Косолапова (Рахманова) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рабочих (Косолапова) Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Косолапова (Рахманова) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косолапова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Косолапова (Рахманова) Вера Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1945

Сын: Косолапов Борис Михайлович

Мать ребёнка: Косолапова (Рахманова) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
06.12.1947

Сын: Косолапов Валерий Михайлович

Мать ребёнка: Косолапова (Рахманова) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
19.02.1953

Сын: Косолапов Владислав Михайлович

Мать ребёнка: Косолапова (Рахманова) Вера Ивановна

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