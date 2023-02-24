Голов Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770 ст.
Дата смерти1831 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 ст.
Отец: Голов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799 ст.
Сын: Голов Петр Иванович
Мать ребёнка: Голова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1802 ст.
Сын: Голов Илья Иванович
Мать ребёнка: Голова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1805 ст.
Мать ребёнка: Голова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1811 ст.
Мать ребёнка: Голова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1815 ст.
Мать ребёнка: Голова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
09.11.1819 ст.
Дочь: Стефанида Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1831 ст.