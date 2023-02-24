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Голов Иван Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770 ст.

Дата смерти

1831 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 ст.

Отец: Голов Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799 ст.

Сын: Голов Петр Иванович

Мать ребёнка: Голова Прасковья Ивановна

Жевнево, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1802 ст.

Сын: Голов Илья Иванович

Мать ребёнка: Голова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1805 ст.

Сын: Голов Николай Иванович

Мать ребёнка: Голова Прасковья Ивановна

Жевнево, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1811 ст.

Сын: Голов Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Голова Прасковья Ивановна

Жевнево, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Голов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Голова Прасковья Ивановна

Жевнево, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
09.11.1819 ст.

Дочь: Стефанида Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Жевнево, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голова Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1831 ст.
Жевнево, Истра, Московская область
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