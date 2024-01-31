Шмелёв Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1896
Дата смерти?.01.1921
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1896
Отец: Шмелёв Иван Сергеевич
Крещение
04.02.1896
Москва, ц. Казанской иконы Божией Матери у Калужских ворот
Студент ИМУ, юридического ф-та (3 полугодия) Иван Сергеев Шмелев и законная жена его Ольга Александрова, оба православного вероисповедания, из д. Шмелева на Калужской ул. | Восприемники: Потомств. дво... Показать все
Смерть
?.01.1921
Крым