Шмелёв Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелёв Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1896

Дата смерти

?.01.1921

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1896

Отец: Шмелёв Иван Сергеевич

Мать: Шмелёва Ольга Александровна

Крещение
04.02.1896
Москва, ц. Казанской иконы Божией Матери у Калужских ворот
Студент ИМУ, юридического ф-та (3 полугодия) Иван Сергеев Шмелев и законная жена его Ольга Александрова, оба православного вероисповедания, из д. Шмелева на Калужской ул. | Восприемники: Потомств. дво... Показать все
Смерть
?.01.1921
Крым
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