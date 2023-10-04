(Борозняк) Мария
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Борозняк Дмитрий
Мать: Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дулиенко Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Дулиенко Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Дулиенко Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Отец ребёнка: Дулиенко Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Отец ребёнка: Дулиенко Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр
Отец ребёнка: Дулиенко Кузьма
Смерть
Неизвестно