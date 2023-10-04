(Борозняк) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Борозняк) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1845 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борозняк Дмитрий

Мать: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дулиенко Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Дулиенко Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Дулиенко Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: Дулиенко Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: Дулиенко Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр

Отец ребёнка: Дулиенко Кузьма

Смерть
Неизвестно
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