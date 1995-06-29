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Дмитриенко Дмитрий Михайлович
Дмитриенко Дмитрий Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.06.1995
Пол
Мужской
Отец
Дмитриенко Михаил Григорьевич
Мать
Качуренко Ирина Александровна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1995
Отец:
Дмитриенко Михаил Григорьевич
Мать:
Качуренко Ирина Александровна
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