Полюшкевич Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полюшкевич Мария

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Место рождения

Тюльково, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюльково, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.02.1956

Сын: Полюшкевич Александр Николаевич

Отец ребёнка: Полюшкевич Николай Филиппович

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.05.1959

Сын: Полюшкевич Павел Николаевич

Отец ребёнка: Полюшкевич Николай Филиппович

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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