Полюшкевич Мария
Место рождения
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1956
Сын: Полюшкевич Александр Николаевич
Отец ребёнка: Полюшкевич Николай Филиппович
Рождение ребёнка
20.05.1959
Сын: Полюшкевич Павел Николаевич
Отец ребёнка: Полюшкевич Николай Филиппович
Смерть
Неизвестно