Кряквина Ксения Архиповна
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Кряквин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Феодосия Григорьевна
Отец ребёнка: Кряквин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Кряквин Никита Григорьевич
Отец ребёнка: Кряквин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1803
Сын: Кряквин Елисей Григорьевич
Отец ребёнка: Кряквин Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно