Безрукавникова (Вырошникова) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безрукавникова (Вырошникова) Валентина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1929 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1900

Отец: Вырошников Николай

Мать: Вырошникова Ульяна

Рождение ребёнка
21.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безрукавников Владислав Фролович

Рождение ребёнка
23.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безрукавников Владислав Фролович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безрукавников Владислав Фролович

Смерть
Неизвестно
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