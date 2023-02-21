Безрукавникова (Вырошникова) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1900
Отец: Вырошников Николай
Мать: Вырошникова Ульяна
Рождение ребёнка
21.08.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Безрукавников Владислав Фролович
Рождение ребёнка
23.07.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Безрукавников Владислав Фролович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно