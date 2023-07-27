Кокшарова Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокшарова Екатерина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Кокшаров Сергей Прокопьевич

Отец ребёнка: Кокшаров Прокопий Емельянович

Вологодская обл., Никольский р-н, д. Юшково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Прокопьевна

Отец ребёнка: Кокшаров Прокопий Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Отец ребёнка: Кокшаров Прокопий Емельянович

Смерть
Неизвестно