Кокшарова Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Кокшаров Сергей Прокопьевич
Отец ребёнка: Кокшаров Прокопий Емельянович
Вологодская обл., Никольский р-н, д. Юшково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Прокопьевна
Отец ребёнка: Кокшаров Прокопий Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: Кокшаров Прокопий Емельянович
Смерть
Неизвестно