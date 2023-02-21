Кайбицкая Галия Мутыгулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайбицкая Галия Мутыгулловна

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Место рождения

Уральск, Казахстан

Дата рождения

21.05.1905

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Уральск, Казахстан
Место жительства
С 1923 по 1934
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1934 по 1938
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1993
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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