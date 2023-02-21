Кайбицкая Галия Мутыгулловна
Место рожденияУральск, Казахстан
Дата рождения21.05.1905
Дата смерти1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Уральск, Казахстан
Место жительства
С 1923 по 1934
Место жительства
С 1934 по 1938
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1993