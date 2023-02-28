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Власов Николай

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Место рождения

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Власов Фока

Мать: Власова ?

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Власова Акилина

Мать ребёнка: Власова Агафья

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Феврония

Мать ребёнка: Власова Агафья

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1900

Сын: Власов Михаил

Мать ребёнка: Власова Агафья

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Власова Агафья

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власова Агафья

Смерть
Неизвестно
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