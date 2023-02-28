Власов Николай
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Власов Фока
Мать: Власова ?
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Власова Акилина
Мать ребёнка: Власова Агафья
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Феврония
Мать ребёнка: Власова Агафья
Рождение ребёнка
1900
Сын: Власов Михаил
Мать ребёнка: Власова Агафья
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Власова Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Власова Агафья
Смерть
Неизвестно