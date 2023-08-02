Брославская (Володарская) Матильда Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брославская (Володарская) Матильда Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Володарский Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Брославский Лев Фроимович / Леонид Федорович /

Отец ребёнка: Брославский Фроим Соломонович

Петропавловка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
10.04.1909

Дочь: Рогова Мария Фроимовна

Отец ребёнка: Брославский Фроим Соломонович

Павлоград, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Брославский Самуил Фроимович

Отец ребёнка: Брославский Фроим Соломонович

Россия Екатеринославская губ.,Бахмутский уезд с.Петропавловское
Смерть
1941
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