Брославская (Володарская) Матильда Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: Володарский Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Брославский Лев Фроимович / Леонид Федорович /
Отец ребёнка: Брославский Фроим Соломонович
Петропавловка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
10.04.1909
Дочь: Рогова Мария Фроимовна
Отец ребёнка: Брославский Фроим Соломонович
Павлоград, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1918
Сын: Брославский Самуил Фроимович
Отец ребёнка: Брославский Фроим Соломонович
Россия Екатеринославская губ.,Бахмутский уезд с.Петропавловское
Смерть
1941