Зайцев Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти10.07.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Бракосочетание
1912
Рождение ребёнка
05.07.1914
Мать ребёнка: Зайцева Екатерина Михайловна
Кондаково, Меленковского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайцева Екатерина Михайловна
Смерть
10.07.1915
погиб на войне
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Войтловице