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Зайцев Алексей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

10.07.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Зайцев Александр Николаевич

Мать: Зайцева Любовь Игнатьевна

Бракосочетание
1912

Жена: Зайцева Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
05.07.1914

Сын: Зайцев Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Зайцева Екатерина Михайловна

Кондаково, Меленковского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Екатерина Михайловна

Смерть
10.07.1915
погиб на войне
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Войтловице
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