Смирнова Марина Семеновна
Место рождения
Дата рожденияС 1766 по 1769
Дата смерти15.01.1809
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1766 по 1769
Отец: Семен Елисеевич
Мать: Прасковья Мелентьевна
https://familio.org/profile/edit-person/16c9888f-21a5-4a65-b419-a1429c9b533b?cpID=16c9888f-21a5-4a65-b419-a1429c9b533b&redirect=%252Fprofile%252Fmy-tree%253FcpID%253D16c9888f-21a5-4a65-b419-a1429c9b53... Показать все
Бракосочетание
С 1792 по 1793
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G111-9DMG?i=515&wc=M6MV-NP8%3A224254401%2C226324801%2C226397501&cc=1929530
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Смирнова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Смирнов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
02.06.1795 ст.
Сын: Смирнов Кирилл Николаевич
Отец ребёнка: Смирнов Николай Яковлевич
Глотиха, Макаровская волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Смирнова Марья Николаевна
Отец ребёнка: Смирнов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Смирнова Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Смирнов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Смирнова Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Смирнов Николай Яковлевич
Возможно не дочт Ник Яков. не сходятся даты.
Смерть
15.01.1809
ПО РС 1816 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9M3-5932-X?i=12&wc=M6MV-RTL%3A224254401%2C226324801%2C226561901&cc=1929530 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGLK-NRT?i=63&... Показать все