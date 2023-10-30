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Смирнова Марина Семеновна

Место рождения

Пономарево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

С 1766 по 1769

Дата смерти

15.01.1809

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1766 по 1769

Отец: Семен Елисеевич

Мать: Прасковья Мелентьевна

Пономарево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
https://familio.org/profile/edit-person/16c9888f-21a5-4a65-b419-a1429c9b533b?cpID=16c9888f-21a5-4a65-b419-a1429c9b533b&redirect=%252Fprofile%252Fmy-tree%253FcpID%253D16c9888f-21a5-4a65-b419-a1429c9b53... Показать все
Бракосочетание
С 1792 по 1793

Муж: Смирнов Николай Яковлевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G111-9DMG?i=515&wc=M6MV-NP8%3A224254401%2C226324801%2C226397501&cc=1929530
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Смирнова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Смирнов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
02.06.1795 ст.

Сын: Смирнов Кирилл Николаевич

Отец ребёнка: Смирнов Николай Яковлевич

Глотиха, Макаровская волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Смирнова Марья Николаевна

Отец ребёнка: Смирнов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Смирнова Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Смирнов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Смирнова Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Смирнов Николай Яковлевич

Возможно не дочт Ник Яков. не сходятся даты.
Смерть
15.01.1809
ПО РС 1816 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9M3-5932-X?i=12&wc=M6MV-RTL%3A224254401%2C226324801%2C226561901&cc=1929530 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGLK-NRT?i=63&... Показать все
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