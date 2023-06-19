Грибовский Александр (Алесь) Иосифович
Место рождения
Дата рождения12.06.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1937
Рождение ребёнка
29.01.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Грибовская Евдокия Дмитриевна
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
10.04.1973
Сын: Грибовский Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Грибовская Евдокия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно