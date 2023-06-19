Грибовский Александр (Алесь) Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибовский Александр (Алесь) Иосифович

Место рождения

Змеёвка, Жлобинский район, Гомельская область

Дата рождения

12.06.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1937

Отец: Грибовский Иосиф Никитович

Мать: Грибовская Татьяна Дмитриевна

Змеёвка, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
29.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грибовская Евдокия Дмитриевна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
10.04.1973

Сын: Грибовский Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Грибовская Евдокия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно