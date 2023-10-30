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Кузнецов Алексей Степанович

Место рождения

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Кузнецов Степан Федорович

Мать: Кузнецова Наталья Петровна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Кузнецова Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Кузнецов Мария Петровна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Кузнецова Настасья Алексеевна

Мать ребёнка: Кузнецов Мария Петровна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецов Мария Петровна

Смерть
Неизвестно
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