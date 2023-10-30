Кузнецов Алексей Степанович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Кузнецова Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Кузнецов Мария Петровна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Кузнецова Настасья Алексеевна
Мать ребёнка: Кузнецов Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецов Мария Петровна
Смерть
Неизвестно