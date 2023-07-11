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Зубко Антон Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1981

Отец: Зубко Валерий Макарович

Мать: Зубко Ирина Петровна

Рождение ребёнка
16.12.2002

Дочь: Малеваная Софья Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.05.2018

Сын: Зубко Егор Антонович

Мать ребёнка: Зубко Юлия Викторовна

Бракосочетание
18.11.2022

Жена: Зубко Юлия Викторовна