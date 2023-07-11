Зубко Антон Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1981
Отец: Зубко Валерий Макарович
Мать: Зубко Ирина Петровна
Рождение ребёнка
16.12.2002
Дочь: Малеваная Софья Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.05.2018
Сын: Зубко Егор Антонович
Мать ребёнка: Зубко Юлия Викторовна
Бракосочетание
18.11.2022
Жена: Зубко Юлия Викторовна