Двойникова (Никольская) Нина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти?.09.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Двойников Егор
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Смерть
?.09.1989