Двойникова (Никольская) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двойникова (Никольская) Нина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

?.09.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Двойников Егор

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Смерть
?.09.1989
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