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Ибатуллин Сайдаш

Место рождения

д.Батырово Фёдоровский район БАССР

Дата рождения

19.01.1916

Дата смерти

24.09.1998

Пол

Мужской

Отец

Мать

1888 г.р.

Жена

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1916

Отец: Хамзин Хайретдин

Мать: Хамзина Сания

д.Батырово Фёдоровский район БАССР
Рождение ребёнка
28.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ибатуллина Минихаят Гайсовна

д.Батырово Фёдоровский район БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ибатуллина Минихаят Гайсовна

Смерть
24.09.1998
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