Ибатуллин Сайдаш
Место рожденияд.Батырово Фёдоровский район БАССР
Дата рождения19.01.1916
Дата смерти24.09.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1916
Отец: Хамзин Хайретдин
Мать: Хамзина Сания
д.Батырово Фёдоровский район БАССР
Рождение ребёнка
28.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ибатуллина Минихаят Гайсовна
д.Батырово Фёдоровский район БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.09.1998