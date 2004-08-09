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Павлов Евгений Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1965

Дата смерти

09.08.2004

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

1935 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1965

Отец: Павлов Виктор Петрович

Мать: Павлова Валентина Яковлевна

Рождение ребёнка
28.03.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.02.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
09.08.2004
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