Shmulyan (Ruhelman) Agatha — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Shmulyan (Ruhelman) Agatha

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1900

Дата смерти

09.10.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шмульян Лев

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
05.02.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шмульян Лев

Смерть
09.10.1978