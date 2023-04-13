Shmulyan (Ruhelman) Agatha
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1900
Дата смерти09.10.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шмульян Лев
Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
05.02.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шмульян Лев
Смерть
09.10.1978