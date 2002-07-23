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Петрушова Кира Алексеевна
Петрушова Кира Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.07.2002
Пол
Женский
Отец
Петрушов Алексей Александрович
1966 г.р.
Мать
Сопова Татьяна Анатольевна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.2002
Отец:
Петрушов Алексей Александрович
Мать:
Сопова Татьяна Анатольевна
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