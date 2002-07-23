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Петрушова Кира Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.2002

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.2002

Отец: Петрушов Алексей Александрович

Мать: Сопова Татьяна Анатольевна

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