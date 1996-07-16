(Багайскова(Багайская)) Августа Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения20.01.1922
Дата смерти16.07.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1922
Рождение ребёнка
01.08.1953
Сын: Яровой Леонид Анатольевич
Отец ребёнка: Яровой Анатолий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Зав.канцелярией в Главволговодстрое
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.07.1996
Похороны
Неизвестно
Димитровское ( Центральное кладбище)