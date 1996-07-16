(Багайскова(Багайская)) Августа Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Багайскова(Багайская)) Августа Леонтьевна

Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

20.01.1922

Дата смерти

16.07.1996

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1922

Отец: Багайсков Леонтий Алексеевич

Мать: Багайскова Любовь Фирсовна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
01.08.1953

Сын: Яровой Леонид Анатольевич

Отец ребёнка: Яровой Анатолий Алексеевич

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яровой Анатолий Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Зав.канцелярией в Главволговодстрое
Место жительства
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
16.07.1996
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Похороны
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Димитровское ( Центральное кладбище)
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